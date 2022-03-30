ВСУ уничтожили несколько десятков оккупантов, но последствия обстрелов Лисичанска ужасны
Сегодня утром, 30 марта, оккупанты обстреляли Лисичанск Луганской области из тяжелого вооружения.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что эта ночь была, как всегда – под обстрелами. Но украинские защитники отбили несколько атак, уничтожили несколько единиц техники и живой силы – около десятка, передает 24 канал.
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Однако около 6 утра оккупанты нанесли удар по Лисичанску из тяжелого вооружения. И несколько десятков домов в результате обстрела получили значительные разрушения.
Это были панельные дома, потому они сложились как карточные. Пока неизвестно количество погибших и раненых, потому что до сих пор разбирают завалы,
– добавил Гайдай.
Он также прокомментировал, что Россия будет направлять все силы именно на Восток Украины.
По всем направлениям враг понес поражение, поэтому для того, чтобы сохранить лицо, и для того, чтобы Путину было о чем рассказывать зомбированному народу, оккупанты будут делать все возможное и невозможное, чтобы выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей,
– сказал Гайдай.
В то же время, заверил, что область готова к увеличению наступления и эскалации.
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