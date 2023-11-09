ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4, – Тарнавский

Наши военные на Таврическом направлении уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300В4. Также ВСУ ликвидировали только за сутки около 600 врагов.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации на его направлении в течение последних суток. По его данным, на Таврическом направлении враг нанес 23 авиаудара, провел 44 боевых столкновения и совершил 888 артобстрелов.

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Что известно об уничтожении ЗРК С-300В4

Бригадный генерал рассказал, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток выполнили 1 241 огневую задачу.

Вооруженные Силы Украины на этом направлении уничтожили:

542 оккупанта;

46 единиц военной техники.

В частности, 2 танка, 3 боевых бронированных машин, 7 артсистем, 1 противотанковый ракетный комплекс, 3 средства ПВО, в частности – ЗРК С-300В4, 26 беспилотников, 3 автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и 1 другой важный объект,

– заявил Александр Тарнавский.

По его словам, наши военные ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Кроме того, бойцы ВСУ стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.

Враги напрасно наступали в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и южнее Пречистовки Донецкой области.

Что известно о вражеском ПВО С-300В4