Силы обороны Украины 23 и в ночь на 24 ноября нанесли удар по базе грузовиков в Брянской области и переправе в Донецкой области. Российская армия лишилась ключевого транспортного обеспечения и прямого пути переброски сил.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, боевые действия продолжались 23 ноября и в ночь на 24 ноября с целью полного отрезания подразделений противника от ресурсов.

На территории Брянской области в районе населенного пункта Бересток военные нанесли удар по месту скопления грузового транспорта оккупационных подразделений. Этот автопарк враг использовал для регулярной доставки снарядов, топлива и продовольствия непосредственно на линию соприкосновения.

В то же время в Донецкой области под удар попала переправа через реку Волчья вблизи Новоукраинки. Теперь российским военным придется перебрасывать живую силу и тяжелую бронетехнику по значительно более длинным и уязвимым объездным путям.

В военном ведомстве подчеркнули, что системные удары по важным объектам будут продолжаться и в дальнейшем:

Мы будем и дальше наносить удары по ключевым военным целям противника, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины.