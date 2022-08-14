Сейчас россия пытается потихоньку переводить всю свою экономику на военный путь. А также по всему миру ищет собственную технику, которую когда-то продавала третьим странам, чтобы теперь ее вернуть. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Петр Черник.
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Он отметил, что еще стоит вопрос возвращения находящейся в Сирии части военного контингента. Это одновременно и хорошая, и плохая новость.
- Хорошая новость – украинцы развеяли миф о непобедимой второй армии мира. Это уже исторический факт.
- Плохая новость – московский империализм не собирается сдаваться. Для него существование украинской государственности в любом виде – неприемлемо.
Они сейчас лихорадочно ищут формулу, как прежде всего действующим политическим элитам удержаться у власти. Поэтому я разделяю точку зрения, что это может быть очень затяжной конфликт. Как долго – угадать невозможно,
– сообщил военный эксперт Петр Черник.
"Считаю, что осенью эта фаза, скорее всего, благодаря погоде затихнет. Будет какая-то оперативная относительная пауза с большими артиллерийскими дуэлями. И потом конечная и окончательная российско-украинская война, которая должна усилить московский империализм. Или мы их, или они нас – третьего не будет", – подытожил Петр Черник.
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