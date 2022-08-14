Зараз росія намагається по маленьку переводити всю свою економіку на воєнні колії. А також по всьому світі шукає власну техніку, яку колись продавала третім країнам, аби тепер її повернути. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Він зазначив, що ще стоїть питання повернення частини воєнного контингенту, який знаходиться у Сирії. Це одночасно і добра, і погана новина.

Хороша новина – українці розвіяли міф про непереможну другу армію світу. Це вже історичний факт.

Погана новина – московський імперіалізм не збирається здаватися. Для нього існування української державності у будь-якому вигляді – неприйнятне.

Вони зараз гарячково шукають формулу, як насамперед чинним політичним елітам утриматися при владі. Саме тому я поділяю точку зору, що це може бути дуже затяжний конфлікт. Як довго вгадати неможливо,

– повідомив військовий експерт Петро Черник.

"Вважаю, що восени ця фаза, скоріш за все, завдяки погоді, – затихне. Буде якась оперативна відносна пауза з великими артилерійськими дуелями. Й потім кінцева й остаточна російсько-українська війна, яка має умогилити московський імперіалізм. Або ми їх, або вони нас – третього не буде", – підсумував Петро Черник.

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