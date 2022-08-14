Окупант заявив, що російське командування не вважає їх людьми. А після цього запитав у попутника, чи не шкода, мовляв, йому його.

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Командування окупантів відправляє солдатів на смерть

Автобус в окупованому Єнакієвому. В хлам бухий та "сміливий" бойовик скаржиться попутникові, що командування їх за людей не рахує та відправляє помирати під снаряди,

– написав автор поста Андрій Цаплієнко.

Після цього п'яний бойовик запитав:

"Тебе меня не жалко?"

Той, залишивши це питання без відповіді, запропонував випити. Це вкотре підтверджує, що свобода слова на окупованих росією територіях буває хіба лише "по п'яні", підкреслив журналіст.

Як російське командування змушує бойовиків їхати на війну

росія продовжує кидати на війну проти України солдатів строкової служби. Розслідувачі The Insider і Bellingcat встановили, що окупанти силою змушують строковиків підписувати контракти.

При цьому, солдати держави-агресорки скаржаться, що командири відправляють їх, "як м'ясо" на війну в Україну. Про це воїнам Закарпатського легіону розповів ворожий віййськовий, якого вони нещодавно взяли у полон.

Водночас українські герої продовжують завдавати окупантам колосальних втрат. Станом на 14 серпня відомо про 43 550 ліквідованих загарбників.

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