Оккупант заявил, что российское командование не считает их людьми. А потом спросил у попутчика, не жаль ли его ему.

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Командование оккупантов отправляет солдат насмерть

Автобус в оккупированном Енакиево. В хлам бухой и "смелый" боевик жалуется попутчику, что командование их за людей не считает и отправляет умирать под снаряды,

– написал автор поста Андрей Цаплиенко.

После этого пьяный боевик спросил:

"Тебе меня не жалко?"

Тот, оставляя безответный вопрос, предложил выпить.

Автор сообщения обратил внимание на то, что свобода слова на оккупированных россией территориях бывает лишь "по пьяни".

Как российское командование заставляет боевиков ехать на войну

Россия продолжает бросать на войну против Украины солдат срочной службы. Расследователи The Insider и Bellingcat установили, что оккупанты силой заставляют срочников подписывать контракты.

При этом солдаты государства-агрессора жалуются, что командиры отправляют их, "как мясо" на войну в Украину. Об этом воинам Закарпатского легиона рассказал вражеский военный, которого они недавно взяли в плен.

В то же время украинские герои продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 14 августа известно о 43 550 ликвидированных захватчиках.

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