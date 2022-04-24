ВСУ уничтожили почти 22 тысячи оккупантов и более 800 танков: свежие потери врага
24 апреля 2022 , 09:26Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики несут серьезные потери. Например, ВСУ ликвидировали уже около 22 тысяч оккупантов.
Кроме того, наши защитники уничтожили тысячи единиц техники врага.
Кстати Пасхальные обстрелы оккупантов, освобождены населенные пункты в Херсонской области: основное за 60 день войны
Потери оккупантов
- личного состава – около 21800 человек,
- танков – 873,
- боевых бронированных машин – 2238,
- артиллерийских систем – 408,
- РСЗО – 147,
- средства ПВО – 69,
- самолетов – 179,
- вертолетов – 154,
- автомобильной техники – 1557,
- корабли /катера – 8,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191.
- Специальная техника – 28.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Потери оккупантов / Инфографика Генштаба ВСУ
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