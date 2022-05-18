ВСУ уничтожили под Купянском российский истребитель Су-34

Украинские бойцы активно уничтожают оккупантов и их технику, которая зашла на территорию нашей страны – независимо от того, на земле они или в воздухе. Военные ВСУ уничтожили очередной российский истребитель Су-34 над Харьковской областью.

Об сбивании российского бомбардировщика сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и военный аналитик Юрий Кочевенко.

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По его словам, примерно в 21:25 украинские защитники сбили вражеский истребитель-бомбардировщик над городом Купянском, расположенным в Харьковской области.

Только что,под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо!

– написал Кочевенко.

Су-34 – это советско-российский двухместный истребитель, который предназначен для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника. Кроме того, Су-34 может сбивать и вражеские самолеты. Но в большинстве своем техника россиян используется для того, чтобы обстреливать гражданскую инфраструктуру городов и уничтожать мирное население.

Несмотря на то, что оккупанты активно применяют истребители Су-34 против ВСУ, благодаря сопротивлению и профессионализму украинских военных большая часть истребителей России уже сбита или повреждена.

Россияне терпят колоссальные потери на фронте

Украинцы продолжают уничтожать огромное количество российских захватчиков. За все время ведения полномасштабной войны против Украины оккупанты потеряли 28300 солдат.

Потери врага в технике не менее впечатляющие – по состоянию на 18 мая оккупанты потеряли:

танков – 1235 (+16),

боевых бронированных машин – 3009 (+34),

артиллерийских систем – 586 (+8),

РСЗО – 199 (+1),

средств ПВО – 91 (+1),

самолетов – 202 (+1),

вертолетов – 167 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),

крылатых ракет – 102 (+5),

кораблей/катеров – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28),

специальной техники – 43 (+0).

Заметим, что только за сутки наши военные уничтожили 16 вражеских танков и 34 бронированных машин. Воздушные силы ВСУ сбили сразу 5 крылатых ракет. В Генштабе отметили, что цифры могут быть неточные – из-за активного ведения боев трудно подсчитать реальные потери врага.

В Генштабе говорят, что за предыдущие сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях – там россияне получили по заслугам от украинских защитников больше всего.

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