Вооруженные Силы Украины уничтожили батарею артиллерийской системы 2С3 "Акация" – 152-мм дивизионных самоходных гаубиц.
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На видео заметно, как сдетонировал боекомплект САУ от прямого попадания украинской 152-мм "Мста-Б".
Видео уничтожения позиции российских артиллеристов на Изюмском направлении:
Украинские военные рассказали журналистам, их основной задачей было замкнуть "Купянск-Изюмскую российскую группировку" в кольцо. После успешной атаки штаб армии захватчиков сбежал из села Липцы Харьковской области.
К слову, также 6 мая ВСУ возобновили контроль еще над 6 селами в Харьковской области – Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки.
Другие потери врага за 7 мая
- Воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов. В сети опубликовали мощное видео, где видно, как наши военные ликвидировали вражескую технику.
- Также в Харьковской области украинские бойцы разбили целую колонну танков оккупантов – два танка врага уцелели, поэтому они стали трофеями украинских защитников.
- ВСУ удалось серьезно ударить по российским военным на Николаевщине. Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов. Сгорело около 20 единиц техники.
- Бойцы терробороны в Харьковской области из гранатометов уничтожили плавучий бронетранспортер МТЛБ и вражеский танк. Также наши защитники захватили трофеи представителей российской армии.
- А в акватории Черного моря возле острова Змеиный силы оперативного командования "Юг" уничтожили российский катер типа "Серна". Это судно предназначено для высадки на неподготовленное побережье военной техники, а также десантного подразделения (до 92 человек).
- Кроме того, состоянием на 7 мая потери личного состава российской армии уже достигли 25 100 солдат. Также уничтожены 1122 танка, 2713 боевых бронированных машин, 509 артиллерийских систем, 84 ПВО, почти 200 самолетов, 155 вертолетов, 11 кораблей и катеров, а также 90 крылатых ракет.
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