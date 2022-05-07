Вооруженные Силы Украины уничтожили батарею артиллерийской системы 2С3 "Акация" – 152-мм дивизионных самоходных гаубиц.

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На видео заметно, как сдетонировал боекомплект САУ от прямого попадания украинской 152-мм "Мста-Б".

Видео уничтожения позиции российских артиллеристов на Изюмском направлении:



Украинские военные рассказали журналистам, их основной задачей было замкнуть "Купянск-Изюмскую российскую группировку" в кольцо. После успешной атаки штаб армии захватчиков сбежал из села Липцы Харьковской области.

К слову, также 6 мая ВСУ возобновили контроль еще над 6 селами в Харьковской области – Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки.

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