Збройні Сили України знищили батарею артилерійської системи 2С3 "Акація" – 152-мм дивізійних самохідних гаубиць.
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На відео помітно, як здетонував боєкомплект САУ від прямого влучання українською 152-мм "Мста-Б".
Відео знищення позиції російських артилеристів на Ізюмському напрямку:
Українські військові розповіли журналістам, їхнім основним завданням було замкнути "Куп’янсько-Ізюмське російське угруповання" в кільце. Після успішної атаки штаб армії загарбників втік села Липці Харківської області.
До слова, також 6 травня ЗСУ відновили контроль ще над 6 селами на Харківщині – Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.
Інші втрати ворога за 7 травня
- Воїни 30 ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" окупантів. В мережі опублікували потужне відео, на якому видно, як наші військові ліквідували ворожу техніку.
- Також у Харківській області українські бійці розбили цілу колону танків окупантів – два танки ворога вціліли, тож вони стали трофеями українських захисників.
- ЗСУ вдалося серйозно вдарити по російських військових на Миколаївщині. Українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів. Згоріло близько 20 одиниць техніки.
- Бійці тероборони на Харківщині з гранатометів знищили плавучий бронетранспортер МТЛБ та ворожий танк. Також наші захисники захопили трофеї представників російської армії.
- А в акваторії Чорного моря біля острова Зміїний сили оперативного командування "Південь" знищили російський катер типу "Серна". Це чудно призначене для висадки на непідготовлене узбережжя військової техніки, а також десантний підрозділ (до 92 осіб).
- Окрім того, станом на 7 травня втрати особового складу російської армії вже сягнули 25 100 солдат. Також знищено 1122 танки, 2713 бойових броньованих машин, 509 артилерійських систем, 84 ППО, майже 200 літаків, 155 гелікоптерів, 11 кораблів та катерів, а також 90 крилатих ракет.
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