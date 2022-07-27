Возле села Пасека ВСУ обезвредили разведывательную группу врага

Враг пытался разоблачить позиции украинских войск у села Пасека. Однако эта попытка была безуспешна благодаря работе ВСУ.

Об актуальной ситуации 27 июля на фронте рассказали в украинском Генштабе. Там отметили, что у Пасеки работала разведывательная группа врага.

Стоит отметить Возможность перебросить технику в Херсон еще остается, россияне знают места, – активист

Вражеская группа была обезврежена украинскими защитниками

Попытка разоблачения украинских позиций была безуспешной. Группу противника наши защитники обезвредили.

Тем временем на Славянском направлении враг бил из артиллерии возле Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.

россияне хотят улучшить положение в направлениях Бахмута и Краматорска

На Донецком направлении силы кафиров проводят штурмовые действия. Это для того, чтобы улучшить тактическое положение в направлениях Краматорска и Бахмута. Войска россии обстреливали из артиллерии целый ряд населенных пунктов. А у Серебрянки захватчики ударили из авиации.

Штурмовые действия в направлении Белогоровки – Верхнекаменное для россиян завершились неудачей, они понесли потери и отошли.

Читайте также Когда украинцы увидят серьезное контрнаступление ВСУ: экс-работник СБУ назвал сроки

Главное о других направлениях: коротко

Враг проводил штурмы в населенном пункте Берестово и по направлениям Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье. Их украинские воины отразили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Однако под огнем оказались районы Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя.

На Юге россияне делают все, чтобы не допустить продвижения сил обороны. Враг греет из артиллерии, танков и авиации.

Узнайте в видео о работе ВСУ в Херсонской области: