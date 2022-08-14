ВСУ нанесли мощный удар по разведгруппе россиян возле Соледара и полностью ее уничтожили

российские оккупанты не прекращают попыток осуществлять разведку позиций ВСУ. Подобные выходки ведут их лишь к фиаско.

российские оккупанты пытаются не прекращать наступательных действий сразу на нескольких направлениях. Успехом враг похвастаться не может, а вот новыми потерями – еще бы.

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Ликвидация разведывательной группы российских оккупантов

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты проявляют большую активность на Бахмутском направлении. Известно, что враг имел частичный успех.

Обстрелы российских оккупантов были зафиксированы вблизи населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Соледар, Шумы, Яковлевка, Кодема, Вершина. В районах Соледара, Яковлевки и Кодемы российские оккупанты совершили авиаудары.

Также враг выслал свою разведывательную группу в направлении Соледара. Воины ВСУ обнаружили противника и нанесли точный удар по россиянам. В результате успешной атаки наши герои уничтожили всю разведывательную группу врага.

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российские оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы Запорожской АЭС, шантажируя мир ядерной опасностью. Известно, что в результате очередных обстрелов погиб работник ЗАЭС.

Ситуация на фронте остается сложной. российские оккупанты не прекращают безумных обстрелов и попыток продвинуть свои позиции. ВСУ отбивают большое количество атак врага и наносят ему новые потери.

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