Как ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов "Зоопарк-1": захватывающее видео

20 августа 2022 , 13:10
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Источник:

разведка

В Запорожье украинские воины уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов "Зоопарк-1". В сети появилось видео эффектной работы ВСУ.

Кроме того, ВСУ уничтожили 4 единицы автомобильной и бронированной техники. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Событие произошло 19 августа.

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ВСУ уничтожили редкий комплекс разведки "Зоопарк-1"

В Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец российского "аналоговнета" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1",
– говорится в сообщении.

В ОК "Юг" рассказали, что попадание по определенным координатам было точным и полностью вывело из строя технику. Она помогала россиянам корректировать огонь артиллерии.

В сети опубликовали видео удара. Он оказался очень мощным, ведь все вокруг покрылось густым дымом.

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Общие потери врага по состоянию на 20 августа

  • личного состава – 44 900 (+200) оккупантов;
  • танков – 1907 (+8) единиц
  • боевых бронированных машин – 4212 (+17) единиц
  • артиллерийских систем – 1018 (+2) единиц
  • РСЗО – 266 (+0) единиц
  • средств ПВО – 141 (+0) единица
  • самолетов – 234 (+0) единицы
  • вертолетов – 197 (+0) единиц
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8) единицы
  • крылатых ракет – 190 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 15 (+0) единиц
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) единиц
  • специальной техники – 93 (+3) единицы.

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Автор: Марта Кушка