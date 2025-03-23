Минус десантники и операторы дронов: ВСУ уничтожили место базирования россиян в Торецке
- Воздушные силы Украины нанесли успешный удар по месту сосредоточения российских военных в Торецке, уничтожив личный состав, включая десантно-штурмовые группы и операторов БпЛА.
- Атака разрушила укрытия захватчиков 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка, значительно снижая эффективность российских сил на Торецком направлении.
Воздушные силы нанесли успешный удар по месту сосредоточения российских военных в Торецке. В результате успешной работы уничтожен личный состав противника, в частности десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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ВСУ нанесли успешный удар по оккупантам
В Генштабе ВСУ сообщили, что 21 марта 2025 года Воздушные силы нанесли успешную атаку по месту сосредоточения оккупантов. Под ударом оказались захватчики 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка, которые обосновались в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк.
В результате успешных действий украинских военных место размещения сил противника было полностью разрушено. Кроме того, уничтожен личный состав противника, в частности десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.
Результат поражения уточняется, но уничтожение личного состава врага и места его укрытия значительно снижает эффективность подразделений вооруженных сил России на Торецком направлении,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
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