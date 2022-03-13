ВСУ уничтожили российский гусеничный вездеход "Витязь"

ДТ-30 "Витязь" – еще один образец уничтоженной техники России. Это вездеход, предназначенный для работы при особо низких и особенно высоких температурах.

Украинские защитники впервые разбили именно такого толка вражескую машину. Это случилось в Харьковской области 13 марта.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Российский "Витязь" последовал за кораблем

Во время одного из рейдов украинских бойцов в Харьковской области удалось уничтожить вражеский двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-30 "Витязь".



Уничтоженный ДТ-30 "Витязь" / Фото "Мілітарний"



Этот вездеход предназначен для работы при экстремальных температурах / Фото "Мілітарний"

Уничтоженный ДТ-30 и другие успехи в Харьковской области: смотрите видео от Нацгвардии Украины

Перевозка тяжелых грузов в сложной местности, таких как болота, песок и снег.

И работа в экстремальных погодных условиях – от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 40 градусов.

"Витязь" был разработан в СССР в начале 80-х. Его предназначение:

Стоит эта машина примерно 100 тысяч евро.

Напомним, ВСУ ликвидировали российский истребитель возле Изюма: смотрите видео