ВСУ уничтожили российский гусеничный вездеход "Витязь"
Источник:"Мілітарний"
ДТ-30 "Витязь" – еще один образец уничтоженной техники России. Это вездеход, предназначенный для работы при особо низких и особенно высоких температурах.
Украинские защитники впервые разбили именно такого толка вражескую машину. Это случилось в Харьковской области 13 марта.
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Российский "Витязь" последовал за кораблем
Во время одного из рейдов украинских бойцов в Харьковской области удалось уничтожить вражеский двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-30 "Витязь".
Уничтоженный ДТ-30 "Витязь" / Фото "Мілітарний"
Этот вездеход предназначен для работы при экстремальных температурах / Фото "Мілітарний"
Уничтоженный ДТ-30 и другие успехи в Харьковской области: смотрите видео от Нацгвардии УкраиныСправка. "Витязь" был разработан в СССР в начале 80-х. Его предназначение:
- Перевозка тяжелых грузов в сложной местности, таких как болота, песок и снег.
- И работа в экстремальных погодных условиях – от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 40 градусов.
Стоит эта машина примерно 100 тысяч евро.
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