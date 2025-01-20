Закрыли глаза даже пилотам: какие возможности Россия потеряла вместе с РЛС "Небо-СВУ"

Вооруженные Силы Украины 18 января уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СБУ" на временно оккупированной части Херсонской области. Атака была осуществлена с использованием только трех беспилотников.

Россияне остались без своей новой и довольно дефицитной радиолокационной станции благодаря успешной работе Сил обороны. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, какие возможности потеряли россияне вместе с РЛС "Небо-СВУ".

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Как уничтожение РЛС повлияет на возможности армии России

"Небо-СВУ" – одна из самых новых российских РЛС метрового диапазона волн для войск ПВО. Она берет 0,1 квадратного метра по эффективной площади отражения на дальностях свыше 100 километров.

Один радиоглаз противника был закрыт тремя украинскими беспилотниками, которые распиаренная российская радиолокационная станция не увидела. Это показывает, что есть механизм их уничтожения. Возможно, у нас уже беспилотники "стелсы" появились,

– отметил Свитан.

Дальность обнаружения такой цели как истребитель на высоте 20 километров – до 380 километров, а на высоте 500 метров – до 65 километров. В общем это большой боевой радиус обнаружения, тем более через систему тактической связи информация может передаваться даже пилотам российских самолетов.

Для нас это тоже важно, чтобы закрыть глаза летчиков,

– добавил военный эксперт.

РЛС имеет малое время развертывания – до 30 минут, ее обслуживает 4 человека. Заявлено, что она имеет высокую проходимость и может быть развернута на неподготовленных позициях.

Справка. В общем поражения РЛС типа "Небо" происходит уже далеко не в первый раз. Об уничтожении РЛС "Небо-СВУ" стало известно 9 апреля 2023, но нет информации о том, где и когда это произошло. В апреле 2024 года СБУ поразила РЛС дальнего действия в Брянской области России, которая контролировала небо на 700 километров вглубь Украины. В октябре 2024 года стало известно о поражении ракетами ATACMS станции РЛС "Небо М".

По подсчетам в России осталось всего 10 таких станций. Стоимость одной от 100 миллионов долларов. К слову, "Небо-СВУ" находится на вооружении Ирана.

Отметим, что 16 января Силы обороны Украины уничтожили радиолокационную технику оккупантов в Белгородской области России.