Желанная цель, – Коваленко сказал, как уничтожение РЛС "Зоопарк" повлияет на врага на фронте

Вооруженные Силы Украины уничтожили еще одну российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк". Это лакомый кусочек для наших защитников и большая потеря для оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, РЛС "Зоопарк" – действительно достаточно желанная цель.

Ранее Как ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов "Зоопарк-1": захватывающее видео

Что известно об РЛС "Зоопарк"

Это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, более известный как инструмент для контрбатарейной борьбы.

"Сегодня мы говорим о том, что фактически те боевые действия, которые происходят непосредственно по всей линии фронта, целиком и полностью зависят от действий артиллерии. Контрбатарейная борьба также является неотъемлемой частью для того, чтобы быть максимально успешной той или иной стороне, которая использует те или другие виды артиллерии", – объяснил Коваленко.

"Зоопарк" разрабатывался еще при советском союзе. Сегодня российские силы используют его как достаточно редкий тип вооружения. Тем не менее, он достаточно эффективен именно в рамках противодействия артиллерийским обстрелам среднего и малого расстояния уничтожения объектов, то есть в позиционных артдуэлях.

Против каких систем эффективен "Зоопарк"

Наиболее эффективно эта система действует против комплексов, используемых на средних расстояниях обстрелов. Речь идет, например, о советских гаубицах Д-20, Д-30, САУ "Акация", "Гвоздика". На расстоянии 20-30 километров "Зоопарк" может использоваться для того, чтобы фиксировать их выстрелы.

Если говорить о контроле позиций современной артиллерии, используемой ВСУ, например, САУ Krab, CAESAR, Panzerhaubitze 2000, гаубицы M777, то они имеют большее расстояние выстрела – более 30 – 40 километров. Поэтому при использовании именно этих САУ "Зоопарк" имеет более опосредованную эффективность. Он показывает себя лучше против комплексов советских образцов.

На сегодняшний день у россиян нет таких систем, как "Зоопарк". Их производство не было большим и серийным. Поэтому каждая уничтоженная такая станция действительно является очень большой потерей для российских оккупантов.

Коваленко объяснил, почему уничтожение "Зоопарка" является значительным успехом ВСУ: смотрите видео

Актуальные потери врага

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 4 сентября, украинские военные ликвидировали уже около 44 900 оккупантов. Кроме того, россияне потеряли огромное количество техники: