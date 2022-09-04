Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, РЛС "Зоопарк" – дійсно доволі бажана ціль.

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Що відомо про РЛС "Зоопарк"

Це радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби, більше відомий як інструмент для здійснення контрбатарейної боротьби.

"Сьогодні ми кажемо про те, що фактично ті бойові дії, які відбуваються безпосередньо по всій лінії фронту, цілком та повністю залежать від дій артилерії. Контрбатарейна боротьба також є невіддільною частиною для того, щоб бути максимально успішною одній чи іншій стороні, яка використовує ті чи інші види артилерії", – пояснив Коваленко.

"Зоопарк" розроблявся ще за часів радянського союзу. Сьогодні російські сили використовують його як доволі рідкісний тип озброєння. Попри це, він достатньо ефективний саме в рамках протидії артилерійським обстрілам середньої та малої відстані знищення об'єктів, тобто в позиційних артдуелях.

Проти яких систем ефективний "Зоопарк"

Найбільш ефективно ця система діє проти комплексів, які використовуються на середніх відстанях обстрілу. Мова йде, наприклад, про радянські гаубиці Д-20, Д-30, САУ "Акація", "Гвоздика". На відстані 20 – 30 кілометрів "Зоопарк" може використовуватися для того, щоб фіксувати їхні постріли.

Якщо говорити про контроль позицій сучасної артилерії, яку використовують ЗСУ, наприклад, САУ Krab, CAESAR, Panzerhaubitze 2000, гаубиці M777, то вони мають більшу відстань пострілу – понад 30 – 40 кілометрів. Тому у випадку використання саме цих САУ "Зоопарк" має більш опосередковану ефективність. Він показує себе краще саме проти комплексів радянських зразків.

На сьогодні росіяни мають брак таких систем, як "Зоопарк". Їхнє виробництво не було великим та серійним. Тому кожна знищена така станція дійсно є дуже великою втратою для російських окупантів.

Коваленко пояснив, чому знищення "Зоопарка" є значним успіхом ЗСУ: дивіться відео

Актуальні втрати ворога

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 вересня, українські військові ліквідували вже близько 44 900 окупантів. Крім того, росіяни втратили величезну кількість техніки: