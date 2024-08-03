Подводная лодка за 300 миллионов долларов: что известно о "Ростове-на-Дону", уничтоженном в Крыму

В порту Севастополя украинские воины поразили подводную лодку Черноморского флота России "Ростов-на-Дону". Известно, что корабль затонул на месте.

Еще в сентябре 2023 года его повредили во время массированного ракетного удара Сил обороны Украины, с использованием крылатых ракет Storm Shadow, однако впоследствии восстановили. Сейчас же российское судно теперь исследует морское дно. Что известно о "Ростов-на-Дону" и какие характеристики судна – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о корабле "Ростов-на-Дону"

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО – класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса Kilo, способных применять ракеты "Калибр". Она была заложена осенью 2011 года на заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге и введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

В декабре 2014 года ее официально передали ВМФ России. Субмарина была поставлена на вооружение 4-й отдельной бригады подводных лодок, которая базируется в Новороссийске. Прибытие судна на Черноморский флот ВМФ России ожидалось на первую декаду декабря 2015 года, но вместо этого оно было направлено на войну в Сирию.

Он предназначен для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, а также разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.

Характеристики судна

Его надводная скорость достигает 17 узлов, подводная – 20. Рабочая глубина погружения является около 240 метров, одновременно предельная глубина – 300 метров. Судно вмещает в себя экипаж, количеством 52 человека. Указанная автономность корабля – 45 суток.

Дальность подводного плавания с экономической скоростью оценивается в 400 миль. В то же время размеры судна "Ростов-на-Дону" следующие:

надводное водоизмещение – 2350 тонн;

подводное водоизмещение – 3950 тонн;

максимальная длина – 73 метра;

максимальная ширина корпуса – 10 метров.

Средняя осадка корабля достигает 6,2 метра. К энергетической установке относятся 2 дизель-генератора по 1 тысячу киловатт, которые питают главный электродвигатель, электродвигатель экономического хода и два резервных электродвигателя.

На вооружении корабля могут находиться 6 носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметров с автоматическим заряжанием, 18 торпед, 24 мины, 4 ракеты "Калибр", ПЗРК "Стрела-3" или "Игла", 8 ракет.

Корабль уже удалось поразить ранее

В результате поражения корабля в сентябре 2023 года на субмарине "Ростов-на-Дону" была повреждена в частности носовая часть, где размещены торпедные аппараты, из которых в частности запускаются ракеты "Калибр", в носовой части размещены также системы управления огнем.

Кроме этого, повреждения также получила и центральная часть корпуса, и это означало, что восстанавливать придется возможно все органы управления кораблем и отсек с аккумуляторной батареей. Об этом свидетельствовали спутниковые кадры.

И уже в ночь на 2 августа 2023 года в результате ракетной атаки подводная лодка затонула на месте в Килен-бухте Севастополя.