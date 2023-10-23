Бойцы 71 отдельной егерской бригады ДШВ опубликовали видео орудийной работы по вражеской самоходной артиллерийской установке.

Смотрите также Россияне нашли еще одно место для наступления: как через неделю изменилась карта фронта

Российскую "Нону" уничтожили по наводке отечественного "Лелеки"

Военные, воюющие на одном из самых горячих участков фронта, рассказали, что "споймать" российскую САУ "Нона" удалось благодаря украинскому разведывательному беспилотнику "Лелека-100".

Оператор дрона передал координаты вражеской САУ, которую оккупанты пытались замаскировать в посадке, и скорректировал работу артиллерии, точный огонь которой отправил "Нону" вслед за "российским военным кораблем".

Украинские военные уничтожают вражескую технику: видео ВСУ

Что известно о беспилотнике "Лелека-100"

Был создан участником NAUDI (Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины) – украинской компанией DeViRo. Во время полномасштабной войны стал одним из наиболее распространенных разведывательных дронов в ВСУ.

"Лелеку" можно использовать в любое время суток, в облачную погоду и во время мелкого дождя. БПЛА может взлетать и приземляться в режиме радиомолчания. Гарантированная длина маршрута "Лелеки" составляет 100 – 220 километров, а время пребывания в воздухе – до 4 часов. Был создан участником NAUDI (Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины) – украинской компанией DeViRo. Во время полномасштабной войны стал одним из наиболее распространенных разведывательных дронов в ВСУ."Лелеку" можно использовать в любое время суток, в облачную погоду и во время мелкого дождя. БПЛА может взлетать и приземляться в режиме радиомолчания. Гарантированная длина маршрута "Лелеки" составляет 100 – 220 километров, а время пребывания в воздухе – до 4 часов.

Какая ситуация на фронте: последние новости