Бойцы 71 отдельной егерской бригады ДШВ опубликовали видео орудийной работы по вражеской самоходной артиллерийской установке.
Смотрите также Россияне нашли еще одно место для наступления: как через неделю изменилась карта фронта
Российскую "Нону" уничтожили по наводке отечественного "Лелеки"
Военные, воюющие на одном из самых горячих участков фронта, рассказали, что "споймать" российскую САУ "Нона" удалось благодаря украинскому разведывательному беспилотнику "Лелека-100".
Оператор дрона передал координаты вражеской САУ, которую оккупанты пытались замаскировать в посадке, и скорректировал работу артиллерии, точный огонь которой отправил "Нону" вслед за "российским военным кораблем".
Украинские военные уничтожают вражескую технику: видео ВСУ
Что известно о беспилотнике "Лелека-100"
Был создан участником NAUDI (Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины) – украинской компанией DeViRo. Во время полномасштабной войны стал одним из наиболее распространенных разведывательных дронов в ВСУ.
"Лелеку" можно использовать в любое время суток, в облачную погоду и во время мелкого дождя. БПЛА может взлетать и приземляться в режиме радиомолчания. Гарантированная длина маршрута "Лелеки" составляет 100 – 220 километров, а время пребывания в воздухе – до 4 часов.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- Силы обороны ведут наступательные действия на юг от Бахмута, в частности, имеют успех на восток от Клещиевки и на восток от Андреевки. В то же время россияне предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах.
- Враг не оставляет намерений окружить Авдеевку. За последние сутки он безуспешно пытался наступать в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского Донецкой области.
- За сегодняшний день ВСУ удалось уничтожить 8 артиллерийских средств, станцию РЭБ, понтонно-мостовую переправу врага и поразить 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.