Бійці 71 окремої єгерської бригади ДШВ опублікували відео гарматної роботи по ворожій самохідній артилерійській установці.

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Російську "Нону" знищили за наведенням вітчизняного "Лелеки"

Військові, які воюють на одній з найгарячіших ділянок фронту, розповіли, що вполювати російську САУ "Нона" вдалося завдяки українському розвідувальному безпілотнику "Лелека-100".

Оператор дрона передав координати ворожої САУ, яку окупанти намагалися замаскувати в посадці, та скоригував роботу артилерії, влучний вогонь якої відправив "Нону" слідом за "російським військовим кораблем".

Українські військові нищать ворожу техніку: відео ЗСУ

Що відомо про безпілотник "Лелека-100"

Був створений учасником NAUDI ( Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України) – українською компанією DeViRo. Під час повномасштабної війни став одним із найбільш поширених розвідувальних дронів у ЗСУ.

"Лелеку" можна використовувати в будь-який час доби, в хмарну погоду та під час дрібного дощу. БпЛА може злітати та приземлятися в режимі радіомовчання. Гарантована довжина маршруту "Лелеки" становить 100 – 220 кілометрів, а час перебуваня у повітрі – до 4 годин. Був створений учасником NAUDI ( Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України) – українською компанією DeViRo. Під час повномасштабної війни став одним із найбільш поширених розвідувальних дронів у ЗСУ."Лелеку" можна використовувати в будь-який час доби, в хмарну погоду та під час дрібного дощу. БпЛА може злітати та приземлятися в режимі радіомовчання. Гарантована довжина маршруту "Лелеки" становить 100 – 220 кілометрів, а час перебуваня у повітрі – до 4 годин.

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