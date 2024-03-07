На оккупированной Луганщине сгорел склад боеприпасов россиян: вероятно, в результате атаки с HIMARS

Украинские защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов на оккупированной Луганщине. В результате успешного удара он сгорел.

Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Журналисты отметили, что это якобы была атака с HIMARS.

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У оккупантов минус еще один склад

Так, 5 марта в результате успешного удара ВСУ в 1,5 километра от поселка Мостки вспыхнул вражеский склад боеприпасов. Он принадлежал 4-й танковой дивизии оккупантов. Жертв и пострадавших якобы "нет".

Заметим, утром 6 марта Генштаб сообщал, что подразделения ракетных войск нанесли поражение, в частности, по складу боеприпасов врага. Однако, где и чем именно, не отмечали.

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