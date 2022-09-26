ВСУ уничтожили 5 складов оружия, враг все еще пытается починить мосты: ситуация на Юге

Ситуация на Южном направлении остается сложной, но контролируемой. ВСУ уничтожили 5 складов врага и сбили российский штурмовик Су-25.

Возле Архангельского работала вражеская ДРГ до 10 человек. Враг пытался проверить прочность наших позиций. Однако в результате боя понес потери и отступил.

Кстати В Херсонской области ВСУ нанесли удары по переправам, уничтожили склады боеприпасов и командный пункт

Оккупанты обустраивают переправы

Россияне осуществляют минирование противопехотными и противотанковыми минами по границе потенциального продвижения наших подразделений.

Они все еще надеются подтянуть резервы и запасы, в том числе из временно оккупированного Крыма. Поэтому не оставляют попыток обустройства новых переправ, например, на Каховском направлении.

Атаки авиацией и дронами

Россияне продолжают обстреливать ракетно-артиллерийским и минометным вооружением наши позиции и тыловые районы с мирными жителями. Враг применяет и авиацию, и дроны-камикадзе. Ведет воздушную разведку с применением беспилотных шпионов. Одно из таких устройств ВСУ было уничтожено при выполнении задач в Бериславском районе Херсонщины.

Из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Никопольщину. По Мировской и Марганецкой общинах выпустили десяток снарядов и повредили несколько частных подворий. Потерь нет.

В Николаевской области была попытка очередной атаки дрона-камикадзе типа "Шахид-136". Однако сработало ПВО, поэтому дрон уничтожили в воздухе над открытой местностью. Обошлось без разрушений и человеческих потерь.

9 ударов авиации и сбитый штурмовик

В Бериславском районе воины зенитной ракетной бригады сбили российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также уничтожили наши зенитчики.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по врагу. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 310 огневых задач. В частности были удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине. Также усилили огневой контроль Антоновского моста, сделали невозможным использование альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.

Потери врага:

43 оккупанта,

3 танка,

самоходная артустановка,

9 единиц автобронетехники.

5 складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.

Угроза с моря

Группировка вражеского флота в Черном море остается без изменений. Те же 4 носителя 28 "Калибров" готовы к обстрелам по всей территории Украины.

Подчеркнули, что угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной с моря, воздуха и временно оккупированной суши.

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