"За Винницу": ВСУ уничтожили три склада с оружием оккупантов и военную базу

Украинские военные поразили сокрушительной атакой в сторону врага на Юге. Сергей Братчук говорит, что так наши военные мстят за ракетный обстрел Винницы.

ВСУ ликвидировали базу врага и три склада с боекомплектом. Об этом спикер Одесской ОВА сообщил вечером 14 июля.

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Что уничтожили украинские военные на Юге

Новая Каховка – база.

Снегиревский район, Николаевщина – БК.

Баштанский район Николаевской области БК.

Раденск, Херсонщина – БК.

ВСУ "напомнили" россиянам за Винницу, Николаев и Харьков

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что сегодня ночью Вооруженные Силы Украины ответят за коварные удары по Виннице. Николаев и Харьков.

Очевидно, украинские воины не стали ждать ночи, а решили уже действовать. Поэтому вечером 14 июля база и несколько БК врагов уже были уничтожены.

Ракетный удар по Виннице: коротко

Российские оккупанты выпустили семь ракет по Виннице. Они летели из акватории Черного моря. Часть из них удалось сбить силам ПВО, но три ракеты все же попали в центр города.

Сейчас известно о 23 жертвах, среди них трое детей. Несколько человек умерли уже в больнице. Всего за медицинской помощью после удара обратилось более 100 человек.

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