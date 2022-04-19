ВСУ уничтожили уже 20 800 оккупантов: сожжено много техники врага

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов. ВСУ ликвидировали уже по меньшей мере 20 800 врагов.

Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины утром 19 апреля.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:

личного состава – около 20 800 человек ликвидировано;

танков – 802 единицы;

боевых бронированных машин – 2 063 единицы;

артиллерийских систем – 386 единиц;

РСЗО – 132 единицы;

средств ПВО – 67 единиц;

самолетов – 169 единиц;

вертолетов – 150 единиц;

автомобильной техники – 1 495 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 единиц;

специальной техники – 27 единиц;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Украинские военные указали, что данные уточняются. Подсчет усложняется из-за интенсивности боевых действий.

Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!

– добавили в Генштабе ВСУ.

Потери России в войне против Украины / Данные Генерального штаба ВСУ

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