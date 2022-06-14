ВСУ уничтожили вражеские "Ураганы" и подразделение МТЗ оккупантов

Российские оккупанты провожают нести потери в войне против Украины. Украинские военные опубликовали очередное видео уничтожения техники захватчиков.

На этот раз врагу досталось от бойцов 81-й отдельной аэромобильной бригады. Ее артиллеристы уничтожили батарею реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" и подразделение материально-технического обеспечения российских оккупантов.

Обратите внимание Минус 32 500 кафиров и куча уничтоженной техники: новые потери врага

На опубликованном видео видно, как горят три топливозаправщика, две реактивные системы залпового огня "Ураган", транспортно-заряжающая машина и автокран.

На видео можно увидеть, что размещали свою технику захватчики среди жилого района.

Видео уничтоженной техники кафиров

Где именно и когда украинским военным удалось уничтожить технику кафиров – не указано.

Например, Генштаб ВСУ 14 июня сообщил, что за предыдущие сутки украинские военные уничтожили три ракетные системы залпового огня и 13 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами. А их общая потерь выросла до 229 и 2473 единиц соответственно. В отчете за 13 июня не было информации об уничтоженных реактивных системах залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Бойцы освободили 3 села в Донецкой области и сдвинули участок фронта на 15 километров

Стоит добавить, что российские кафиры активно используют реактивные системы залпового огня для обстрелов. Среди них как БМ-27 "Ураган", так и БМ-21 "Град" или БМ-30 "Смерч". Этими РСЗО обстреливаются прифронтовые территории, когда враг целит по гражданским объектам. Такие обстрелы были зафиксированы в Днепропетровской области, где больше всего достается Зеленодольской общине. В ночь на 13 июня в результате обстрела центра города погибла мирная жительница .

Активно обстреливают и Николаевскую область с территории оккупированной Херсонской области. Именно с РСЗО "Ураган" утром 13 июня были обстреляны пригороды Николаева . К счастью, обошлось без жертв.