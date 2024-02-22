"FPV-дроны не стерпели безобразия": как ВСУ уничтожили Starlink россиян

Украинские военные 71 егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российский Starlink. Его бойцы заметили в зоне своей досягаемости.

Военные показали видео, на котором заметно, как вражеская техника мгновенно минуснулась. Стоит заметить, что об использовании россиянами Starlink стало известно в начале февраля 2024 года.

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Как ВСУ уничтожили вражеский Starlink

Военные 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ отметили, что все слышали, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор снять их бойцам не удавалось.

Военные вспомнили, что в компании SpaceX несколько раз открещивалась от поставок агрессору своей продукции, однако Starlink у россиян таки нашли.

Краденый или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БпЛА 71 егерской бригады. А наши FPV-дроны не стерпели безобразия и "твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании". Короче, нет у оккупантов старлинка. По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады,

– отметили украинские военные.

Они показали видео, на котором заметно, как наш дрон успешно ликвидировал вражеский Starlink, которого у россиян, по словам компании-производителя, нет.

Как наши военные уничтожили российский Starlink: смотрите видео бригады

Коротко об использовании россиянами Starlink на фронте