"FPV-дроны не стерпели безобразия": как ВСУ уничтожили Starlink россиян
Источник:Десантно-штурмовых войск ВСУ
Украинские военные 71 егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российский Starlink. Его бойцы заметили в зоне своей досягаемости.
Военные показали видео, на котором заметно, как вражеская техника мгновенно минуснулась. Стоит заметить, что об использовании россиянами Starlink стало известно в начале февраля 2024 года.
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Как ВСУ уничтожили вражеский Starlink
Военные 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ отметили, что все слышали, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор снять их бойцам не удавалось.
Военные вспомнили, что в компании SpaceX несколько раз открещивалась от поставок агрессору своей продукции, однако Starlink у россиян таки нашли.
Краденый или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БпЛА 71 егерской бригады. А наши FPV-дроны не стерпели безобразия и "твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании". Короче, нет у оккупантов старлинка. По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады,
– отметили украинские военные.
Они показали видео, на котором заметно, как наш дрон успешно ликвидировал вражеский Starlink, которого у россиян, по словам компании-производителя, нет.
Как наши военные уничтожили российский Starlink: смотрите видео бригады
Коротко об использовании россиянами Starlink на фронте
- В начале февраля волонтер и активист Сергей Стерненко заявил, что российские военные начали применять Starlink на оккупированных территориях. Оборудование якобы заходит из-за границы активированным. Тогда в украинской разведке объяснили, что данные проверяют.
- Впоследствии в ГУР подтвердили использование россиянами Starlink на фронте. Один из собеседников Defense One заявил, что впервые Россия начала использовать устройства несколько месяцев назад, сейчас их десятки, однако в случае сотен – украинцам будет трудно.
- Владелец SpaceX Илон Маск заявил, что Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию.
- Впоследствии украинские разведчики сказали, что оккупанты получают Starlink через третьи страны. Украина работает над этой проблемой.
- Глава Минцифры Михаил Федоров предложил Маску "перекрыть" оккупантам доступ к спутниковому интернету. Министр сказал, что подобный алгоритм компания уже применяла в случае с Израилем, когда там началось обострение конфликта с ХАМАС.