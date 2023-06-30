Так, ВСУ могут получить дополнительные инструменты и усилить давление на российских оккупантов. Об этом и многом другом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Достойно внимания Путь деоккупации: 9 ключевых вопросов о наступлении ВСУ

Напомним, что в первой части интервью мы подробно разобрали мятеж Евгения Пригожина, какое будущее ждет его и Россию в целом, а также назвали имя единственного человека, который еще остается на стороне Владимира Путина. Подробности – читайте по ссылке.

Путин откопал какие-то "договоренности" с Киевом

– Владимир Путин показал договор о якобы "договоренности" Украины и России. Что это был за "договор"?

Никаких договоров никто не подписывал и не имел на это соответствующих полномочий. Особенно учитывая слово, которое Путин использовал – "парафировать", это может делать только МИД уже накануне того, как высшие должностные лица государства – премьеры или президенты – будут между собой уже этот договор подписывать на самом высоком уровне. Поэтому это абсолютное непонимание.

Парафирование договора Предварительное подписание договора, когда участники, участвовавшие в его разработке, ставят свои инициалы у отдельных статей или в начале договора. Это делается, когда все участники договорились о содержании договора, но еще не получили окончательного одобрения от своих правительств или есть другие причины, задерживающие окончательное подписание.

Путин показывал какую-то формальную печатную бумажку. Там нет никаких подписей, потому что Украина не договаривалась и не могла ни о чем договариваться с Россией. Потому что для нас принципиальными были вопросы еще на первых турах, когда мы ехали в Беларусь – отвод российских войск на рубежи 24 февраля 2022 года, а затем переговоры. Мы этого не добились.

Для России была ключевая тема – капитуляция Украины. Мы 16 месяцев воюем – никакой капитуляции. В Стамбуле мы говорили о договоренностях гарантий безопасности с рядом стран как концепте на фоне происходящего. Однако другие вопросы не проговорены и не решены, в частности относительно Крыма и Донбасса.

Насчет армии никто ничего не проговаривал. Россия хотела, чтобы у нас не было армии. Об этом шла речь на первых турах. Безусловно, никаких отмен армии у суверенного государства не может быть.

Это все настолько неактуально и странно. У человека отсутствует логика. 29 марта мы закончили разговоры в Стамбуле, после чего увидели, что происходило в Киевской области, какую концепцию войны выбрал Путин – геноцид и уничтожение нас.

После этого переговоров уже не последовало. У Путина на этом листочке без подписей стоит дата 12 – 14 апреля. Вообще непонятно о чем он говорит.

И это удивительно – выходит президент другой страны, который до этого 15 месяцев молчит. Затем приезжают африканские лидеры, имеющие для него сакральное значение, поскольку говорится о недостаточном продовольствии и предложении в ООН. Почему Россия использует площадку ООН? Это влияет на африканский континент, страны Латинской Америки и страны глобального юга в целом.

Справка. На встрече с африканской делегацией в Санкт-Петербурге Путин показал якобы "договор о нейтралитете Украины". Его якобы должны были подписать еще в прошлом году в Стамбуле. Однако, по словам кремлевского диктатора, "Киевский режим" отказался.

На встрече с конкретной аудиторией Путин говорит, что "Россия же не воюет, это Украина хочет воевать". Там сидят африканцы, которые совершенно бессознательны по поводу событий в Украине, и думают, что это вроде бы "Украина агрессивна, а Россия хочет мира". Это достаточно примитивная технология, и Путин использовал ее неоднократно.

После мятежа странно слушать Путина с клочком бумаги. Напомню, все, что было до мятежа – бразильский, индонезийский, африканский, ватиканский сценарии – все они были заточены и поддержаны лично Путиным.

Мол, мы могли договориться, вели к одному. Украина якобы должна односторонне отказаться от ряда территорий, суверенитета, сопротивления. Согласиться на временное прекращение огня, на то, что оккупированные территории останутся в России. Это абсолютный нонсенс. Это и листочки, которые показывает Путин, должны были способствовать этим концепциям, давить на общественное мнение других стран.

Впрочем, Путин ошибается. Мы живем не в России, мы можем говорить, дискутировать о том, что происходило в этом деле. Для нас не существует запретных тем, особенно касающихся территории или суверенитета Украины.

Кстати, президент говорил: для нас принципиален первый пункт "формулы мира" – вывод российских войск за пределы Украины в любом виде. Нас не волнует, где Россия будет находиться за пределами границ 1991 года.

Поэтому я спокойно отношусь к российской пропаганде, потому что они продолжат это делать. Учитывая репутацию Путина, было бы удивительно о чем-то говорить с этим человеком.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Россия цинично ударила по Краматорску

– Когда Пригожин шел на Москву, на территорию Украины летели ракеты. Он завершил свой поход, но его имя не сходит со страниц и мы видим удар по Краматорску. Это желание России отвлечь внимание от внутренних проблем или они просто действуют по графику обстрелов?

В первую очередь это говорит и о графике террористического ведения войны. Россия запланировала удары по центрам наших городов, уничтожать гражданскую инфраструктуру и граждан. Они будут продолжать это делать. Поэтому нужно внимательно относиться к сиренам и заботиться о своей безопасности.

Также это попытка делать вид на внутреннем и внешнем рынке, что все под контролем. Мол, россияне продолжают войну, понимают, что делают и ничего не изменилось после мятежа.

Это очень странная картинка. Человек, пошедший на демонстративный военный переворот, не несет никакого юридического наказания. Зато выходящие с плакатами "нет войне" получают по 7 – 15 лет. Это говорит о том, что в России отсутствует конструкция государства.

Относительно обстрелов – это проявление аффективного положения российского военно-политического руководства. Они продолжат использовать крылатые и баллистические ракеты, чтобы показать, что еще на что-то способны. Это психологическая попытка повлиять на самих себя, мол, они еще могут эту войну если и не выиграть, то перевести в непроигрыш России и дальше терроризировать Украину.

Я хочу, чтобы мы зафиксировали – Россия не пришла захватить территории или уничтожить их. Она пришла убивать нас с вами.

В этом и состоит иррациональная концепция существования российского государства. Именно ради убийства украинцев они зашли настолько далеко и будут идти даже дальше.

Их мировоззренческая ненависть к Украине настолько сильна, что когда они могут запустить ракету по Краматорской пиццерии и убить украинских детей, они на это легко пойдут. Сегодня для россиян нет ничего, кроме убийства украинцев. Поэтому руководство Украины решило завершить эту войну именно военным путем.



Россия ударила по пиццерии в Краматорске / ГСЧС

С Россией невозможно о чем-то договориться. Не сработают никакие миротворческие концепции. Заморозка войны будет для России только оперативной паузой перед новым наступлением. Ракеты, запускаемые врагами по нашим городам, лишь подчеркивают эту ситуацию. Или мы защитим концепцию Украины как государства или Россия победит и украинского государства не будет.

Россия будет использовать террористические инструменты, пока не потерпит поражение. Наши враги оставляют на оккупированных территориях выжженную землю. И это не просто абстрактная метафора. Отступая, они хотят, чтобы украинская промышленность и сельское хозяйство понесли наибольшие потери. Чтобы мы потратили огромное количество денег и времени на восстановление.

Даже проигрывая Россия хочет, чтобы мы были государством с открытыми ранами по всему телу. Именно этого они хотят добиться своими ракетами.

Украина следит за вагнеровцами в Беларуси

– Кстати, спутники зафиксировали возможное размещение военного лагеря наемников ЧВК "Вагнера" в 90 километрах от Минска. Возможно ли, что Пригожин создаст новый ЧВК для белорусов, которых привлекут в российско-украинскую войну?

Рассмотрим этот вопрос с точки зрения математического анализа. Пригожин может набирать (в ЧВК – 24 Канал) кого угодно, если будет иметь физическую способность. Но кто это будет финансировать?

Напомню, что нынешняя Беларусь является дотационным государством, получающим все из России. Было бы странно, если бы Россия полностью искоренила "Вагнера" на своей территории, но продолжила давать Беларуси деньги на финансирование группировки, которая в любой момент может проявить нелояльность к кому угодно.

Это невозможно, хотя наша разведка продолжает отслеживать все, что происходит с ЧВК "Вагнера", в частности в Беларуси. Но мы понимаем, что Лукашенко никогда не пойдет на то, чтобы иметь неконтролируемую силовую группу, которую будет набирать кто-то вроде Пригожина, показавшего максимальную нелояльность к своему "хозяину".

Наша линия обороны на Севере страны достаточно прочная. Президент отдаст приказы или рекомендации обратить внимание на северное направление. Сегодня Украина, учитывая опыт этой войны, гораздо мобильнее и активнее реагирует на подобные вещи и будет пошагово отслеживать, что делает Пригожин и остатки ЧВК "Вагнера" в Беларуси и вообще все, что происходит на этом направлении.

– Как изменилась ситуация на ЗАЭС и "Крымском титане"? Не потерял ли мир этот вопрос из виду из-за мятежа Пригожина?

Главное, что этот вопрос не потеряла из виду Украина. Мы продолжаем говорить на разных площадках о возможных терактах на критических объектах. Мы информационно зафиксировали, что Россия способна к таким действиям.

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Нам верят, потому что мир уже увидел теракт на Каховской ГЭС. Сегодня нет сомнений, что это можно было сделать только внутренне – там находились 205 мотострелковый полк России и инженерный батальон, который это делал.

В Украине проводятся противорадиационные учения и тренинги для людей, находящихся в Запорожской области, которые должны обеспечить определенную логистику действий, если возникнет эта ситуация; отрабатываются уведомления на территории Украины. Определенные работы производятся, как информационные на внешнем рынке, так и внутрилогистические.

Что важно, мы юридически зафиксировали, что Россия может это сделать (теракт – 24 Канал) для себя. У них не получится совершить преступление и перевести ответственность за него на кого-нибудь другого. Только у России есть инструменты и мотивы для того, чтобы совершить еще 2 террористических акта на крупных объектах.



Запорожская АЭС находится под контролем оккупантов / Getty Images

Россия контролирует Запорожскую АЭС и "Крымский титан" и именно она заминировала эти объекты. Это видят даже представители МАГАТЭ. Это зафиксировано, поэтому вместе с международными партнерами мы будем давить на Россию для того, чтобы она поняла, какие юридические последствия будет иметь. Мне кажется, что подрыв ЗАЭС может привести к обнулению "Росатома" на глобальном нуклеарном рынке.

ВСУ получат дополнительные инструменты и усилят давление на оккупантов

– Оккупанты заявляют о якобы фантастических цифрах "уничтоженной техники". Впрочем, наши герои делают свое дело.

Безусловно, мы продвигаемся. Да, это идет медленно, но мы понимаем масштабы противостояния. Это большая народная война. Мы не можем за три дня решить этот вопрос и обнулить Россию, ее армию, ВПК. Продвижение идет с учетом недостатка определенных инструментов – дальнобойных ракет и тактической авиации, которая могла бы существенно предотвратить использование ударной авиации России. А это минимизация потерь.

Относительно "уничтожения техники" – пусть россияне себе говорят. Они еще 24 февраля 2022 года сказали, что "уничтожили" всю нашу бронетехнику, артиллерию, флот и т.д. Пусть "уничтожают" и говорят, мол, "все контролируют". В итоге мы будем видеть другую финальную историю, где Украина будет на границах 1991 года, включая Крым.

Это будет сатисфакция, когда мы увидим, что такое "камни с неба" для россиян. Они сами этого желали. Мы увидим, как исчезают с территории Украины потенциальные коллаборанты. Те, кто ненавидел страну, но пользовались украинским гражданством.

Фундаментально сегодня идет перезагрузка украинского государства. Да, такой тяжелой ценой, но мы же понимали, что имея такого соседа как Россия, невозможно было бы иначе все это сделать. После перезагрузки украинское государство будет выглядеть иначе с точки зрения территорий и понимания суверенитета. Все, кто украли Крым и аплодировали этому, поддерживали оккупацию областей, бегут в Россию, где будут гражданские конфликты.

Относительно контрнаступления – все идет в рамках сценарных планов, которые отрабатывает Генштаб, утверждаются на Ставке. Наше дело минимизировать потери, пойти рационально, но это необратимый путь.

Интенсивность давления будет постепенно увеличиваться, мы будем получать дополнительные инструменты с учетом коррекции, которую следует вносить. К примеру, потребуются противоминные ракеты, которые позволят существенно уменьшить объем минных полей. Все это будем делать.

Какова вероятность теракта на ЗАЭС

– Если оценивать, что Россия может совершить теракт на ЗАЭС и "Крымском титане". Какова вероятность?

Там нет 99%, что россияне обязательно совершат теракт. Достоверность велика, но мы же делаем определенные шаги – обсуждаем в публичном пространстве, президент говорит с партнерами, при личном общении проговаривается и партнеры реагируют соответствующим образом. По неформальным каналам понятно, что России все-таки что-то объясняют.

Вероятность (теракта на ЗАЭС – 24 Канал) не является 100%, но мы должны говорить и не забывать об этом. После подрыва Каховской ГЭС должны понимать, когда люди находятся в нестабильном психо-эмоциональном состоянии, они не руководствуются личными доводами.

Здесь вся российская элита находится в состоянии аффекта. Другое дело, вернусь к неудачному мятежу Пригожина, он повернул этот аффект на внутренний рынок. Они на себя смотрят и понимают, что надо как-то из этого выходить, потому что это приведет к личным катастрофам. Потому что все развивается не по сценарию, который говорил Путин или кто-то из его окружения.



Как действовать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала

Этот аффект может повернуться во благо для нас и просто перенестись на внутренние войны элиты в России. Поэтому нужно говорить о том, что неадекватность Путина может привести к очень быстрой финализации жизни десятков людей из его близкого окружения.

Украину ждет сюрприз от НАТО в Вильнюсе

– Премьер Эстонии Кая Каллас сказала о сюрпризе, который ждет Украину на саммите НАТО. О чем именно идет речь?

Это же сюрприз. Темой НАТО занимается Владимир Зеленский. Он понимает, что такое контур безопасности Европы. А также гораздо больше понимает, что современная Европа не может себя обезопасить, если все это не будет закольцовано. Вот это он объясняет, поэтому давайте дождемся саммита в Вильнюсе.

Мы неоднократно говорили, что без Украины построить защиту демократического мира невозможно. Потому что такого опыта участия в большой войне, который уже есть у нашей страны, нет ни у кого. А также опыт использования любого натовского оружия.

Кроме того, Украина показала, насколько быстро можно перестроить систему управления армии и отойти от советского стандарта, перейти на натовский.

Сегодня нет никаких препятствий для того, чтобы Украина была элементом защиты демократического мира. Дождемся саммита, увидим кто что будет говорить и после этого сюрприз подождем.

Как должны проверять ТЦК после скандала с Борисовым

– Силовики и ВСУ проверят военкомов на добропорядочность. Одесского военкома Евгения Борисова уволили, но поставили заместителя. Насколько логично и что будет дальше?

Это не политическая вертикаль Офиса Президента или Кабмина – сугубо военная вертикаль в рамках Минобороны и ВСУ, там принимаются соответствующие решения.

На Ставке было четко сказано: много нареканий на работу Территориальных центров комплектования – военкоматов. Президент отметил, чтобы провели аудит: что делают люди, какое у них состояние и сделать выводы. Он отдал распоряжение военной вертикали.

Поэтому дальше следует провести аудит независимо от личных отношений. После этого немедленно увольнять и дать материалы проверок соответствующим правоохранительным органам. Потому что выглядит странно: человек имеет состояние, не может доказать откуда оно, его уволили и все. Это нонсенс. Надо спокойно к этому подходить.

После аудита дать оценку на Ставке, доложить. После правоохранители должны пройтись по главам военкоматов и их заместителям. Оценить действительно ли эти люди соответствуют занимаемым должностям. Все, что касается работы Минобороны и ТЦК, – это обеспечение Вооруженных Сил с точки зрения эффективности войны.

Не может быть, что кто-то на переднем крае отдает свою жизнь, а кто-то в тылу становится долларовым миллионером. Президент конкретно об этом сказал. Эта война ставит необходимость трансформировать Украину. Одной из концепций должна быть политика справедливости.

Борисова отстранили. Давайте проанализируем почему он все это имел, имеют ли заместители и будет ли юридическая составляющая в наказании. Это было бы желательно, чтобы государство стало сервисным для своего общества, демонстрирующего фантастическую способность защищать свободу.

– ЕС предлагает Украине договоры безопасности. Что подразумевается?

Это об информационных поводах, пока война не закончилась. Мне кажется, достаточно четко и конкретно сказал неоднократно Йенс Столтенберг: какие-либо разговоры о вступлении/невступлении Украины в НАТО до победы – ни о чем.

Украина победила в войне, и тогда понятно, какого типа разговоры будут: юридически оформленные в пользу Украины. Сегодня будут появляться разные инициативы, потому что людям нужно работать и они работают, дают те или иные идеи.

По моему мнению, на мир надо проще смотреть. Есть война, в ней есть Украина, получающая от партнеров инструменты и оружие. Главное – выиграть войну. Соответственно используем термин "обнулить Россию в историческом смысле этого слова".