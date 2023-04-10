ВСУ усилят "ШАРКами" – ОККО и "Повернись живим" собрали средства на 25 разведкомплексов

Сеть ОККО и фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" завершили сбор 325 миллионов гривен на 25 разведкомплексов "ШАРК" для Вооруженных сил Украины.

Инициатива "ОКО ЗА ОКО" стартовала в ноябре прошлого года. С каждого проданного литра брендового горючего Pulls ОККО перечисляла по 1 гривне на "ШАРКи", информирует 24 Канал. Кроме того, неравнодушные украинцы донатили на комплексы и на спецсчет "Повернись живим"".

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"Мы это сделали. Спасибо каждому из миллионов приобщившихся к инициативе украинских водителей. Группой мы смогли достаточно быстро аккумулировать необходимую сумму на разведкомплексы для усиления армии. Буквально еженедельно на счетную мы видели плюс один новый "ШАРК". И такова ваша вовлеченность и поддержка поражают, – комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк. – Вы побуждаете нас не останавливаться. Сегодня мы подводим итоги одной инициативы, а уже завтра мы стартуем с новым, не менее масштабным проектом помощи ВСУ вместе с "Повернись живим" и вами.



ОККО и "Вернись живым" аккумулировали 325 миллионов гривен на 25 разведкомплексов для ВСУ / Фото ОККО

"Миллионы украинцев присоединились ради помощи войску к нашему из ОККО проекту, и мы благодарны каждому, – говорит директор "Повернись живим" Тарас Чмут. – Первый из комплексов "ШАРК" – уже в ВСУ. А скоро и остальные 24 будут вести разведку вдоль всего фронта. Отслеживать движение врага и корректировать огонь артиллерии на глубину до 60 километров. А значит, сохранят жизнь наших защитников и будут приближать победу в войне с Россией. Важно, что это не отдельные беспилотники, а самодостаточные автономные комплексы в полноприводном микроавтобусе специально разработанном командой Фонда под их работу. Это значительно увеличивает мобильность и возможности экипажей, ограждает их".



Первый комплекс "ШАРК" уже передан ВСУ и корректирует огонь артиллерии / Фото ОККО

Напомним, что в каждый из 25 комплексов "ШАРК" стоимостью 13 миллионов гривен входит оборудованный пунктом управления проходной автомобиль Torsus Terrastorm от Pulsar Expo, пусковая установка и два БпЛА от Ukrspecsystems, имеющие размах крыльев 3,4 метра, способность работать в воздухе до 4 часов и устойчивость к средствам РЭБ. Камера этих БпЛА позволяет осуществлять адаптивный треккинг цели даже при скорости объекта в 100 километров в час.

В рамках инициативы для армии также закупят 25 резервных беспилотников, чтобы вовремя можно было заменять аппараты, утраченные или поврежденные во время задач. Параллельно со сбором шла подготовка и 25 экипажей для управления БпЛА.