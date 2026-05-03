ВСУ успешно атаковали носитель "Калибров"

Украинские силы провели совместную операцию в районе порта Приморск, в результате которой был поражен российский ракетный корабль типа "Каракурт", а также другие суда и объекты портовой инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно об успешной операции украинских военных?

Украинские военные совершили успешную атаку по объектам в порту Приморск. Об этом президенту сообщил генерал-майор Евгений Хмара, отметив слаженную работу подразделений Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Главного управления разведки и пограничной службы.

В результате операции был поражен российский ракетный корабль "Каракурт", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Кроме того, повреждения получили сторожевой катер и танкер, принадлежащий к так называемому теневого нефтяного флота России. Значительные разрушения также зафиксированы в инфраструктуре нефтеналивного порта.

Справка. Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" – это современный российский боевой корабль, предназначенный для ракетных ударов. Он может запускать крылатые ракеты "Калибр" или "Оникс". Судно имеет длину около 67 метров, развивает скорость до 30-35 узлов и несет до восьми ракет. Также оснащен системой противовоздушной обороны "Панцирь-МЭ" и пушкой.

Каждый такой результат ограничивает российский потенциал войны. Согласил Службе безопасности Украины и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам,

– сказал Зеленський.