ВСУ успешно отражают вражеские атаки на ряде направлений

В Харьковской области россияне 28 апреля попытались наступать на направлениях Бражковки и Довгенького. В то же время, никакого успеха захватчики не добились.

Генштаб ВСУ сообщил, что, понеся потери, оккупанты отошли. Кроме того, россияне пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи. Там врага тоже ждало поражение.

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Генштаб также сообщил, что на Харьковщине украинские защитники и защитницы освободили Кутузовку.

Какая ситуация в других направлениях

На Кураховском направлении россияне попытались безрезультатно наступать в сторону Солодкого и Новомихайловки. В направлении Донецк – Запорожье россияне провели тщетные попытки наступления в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка.

В Луганской области оккупанты пытались захватить Рубежное. Однако понесли потери и отступили.

На Южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Ивановка и Заградовка,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

ВСУ продолжают наносить российским оккупантам значительные потери.

Потери России по состоянию на 28 апреля

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 28 апреля известно о 22 800 ликвидированных российских оккупантах. Эти цифры не окончательны. Интенсивные боевые действия усложняют процесс подсчета уничтоженных россиян.

Также Россия потеряла:

свыше 900 танков;

свыше 2300 бронированных машин;

свыше 180 самолетов.

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