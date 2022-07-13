ВСУ успешно отразили штурм возле Довгенького и Долины: на какое направление враг продолжит наступление

Украинские военные продолжают мужественно противостоять российским захватчикам. За прошедшие сутки ВСУ удалось успешно отразить штурм вблизи Довгенького и Долины. Но враг не останавливается.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ. В свежей сводке от 13 июля говорится, на какое направление оккупанты продолжат наступление.

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ВСУ дают врагу понюхать пороху

Неподалеку Довгенького и Долины попытки врага провести успешную штурмовую операцию провалились. Там наши военные отбили наступление оккупантов. Но это не значит, что они на этом и остановятся.

Какая сейчас ситуация вблизи Довгенького и Долины / Скриншот карты liveuamap

В Генштабе отметили, что не исключено продление штурмов. Их оккупанты будут осуществлять для улучшения своего тактического положения. А это им необходимо для того, чтобы появилась возможность наступать в направлении Изюм – Славянск.

Что касается самого Славянска, то там оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты. Враг бьет из артиллерии по Долине, Дубравному, Курульке, Мазановке, Адамовке, Вернополью, Гусаровке, Чепилю, большой Камышевахе, Краснопелью, Крестилищу, Длинненькому и Маяку.