ВСУ успешно сдерживают штурм оккупантов в Северодонецке

Российские оккупанты и дальше пытаются штурмом взять Северодонецк. Но особого успеха здесь не добились.

На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк. По данным Генштаба ВСУ, боевые действия продолжаются.

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К югу от Лисичанска враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отвергли оккупантов. В районе населенного пункта Тошкивка наступление противника успеха не имело.

Северодонецк и Лисичанск остаются двумя последними городами в Луганской области, не оказавшимися под российской оккупацией. Враг пытается захватить эти города, чтобы выйти в админграницу с Донецкой областью для дальнейшего наступления на Украину.

Российские оккупанты активно наступают и на Бахмут, пытаясь выйти на трассу, объединяющую город с Лисичанском. Им это нужно, чтобы отрезать поставки украинских сил в Северодонецке и Лисичанске. На город они наступают с разных сторон, атакуя населенные пункты рядом с разнообразным вооружением.

Украинские военные отмечают, что 7 июня в Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

Только 7 июня защитниками и защитницами Украины в Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага. В ходе этих атак были уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника.

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