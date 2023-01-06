Лучше бы ты в Сирии сидел – жена оккупанта о войне в Украине

ВСУ уже 10 месяц продолжают наносить сокрушительное поражение российским оккупантам. Захватчики жалуются своим родным, потому что не знали, какой ад их ждет в Украине.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российского десантника с женой, который перехватила СБУ. Оккупант, который воевал в Сирии надеялся, что такая же "халява" его будет ждать и на войне в Украине.

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Пехоту бросают против артиллерии

Россиянин рассказывает, что на Запорожском направлении его подразделение "получило на орехи" от ВСУ. Поэтому оккупант с восхищением рассказывает, что его коллеги вскоре отправятся в Сирию.

Вместо этого ему вместе с остатками восточного военного округа придется противостоять ВСУ, которые систематически уничтожают элитные десантно-штурмовые войска России. Сам десантник признает, что их разведка не работает, а у украинских защитников лучше и экипировка, и вооружение. Кроме того, россиян рассказал, что их бросают воевать против артиллерии.

Лучше бы ты в Сирии сидел,

– говорит жена захватчика.

Десантник добавляет, что второго батальона десантно-штурмовых войск вообще нет. По его словам, от штатной роты осталось около 20 человек.

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Потери противника по состоянию на 5 января

В общей сложности с 24 февраля 2022 года россияне на войне в Украине потеряли 109 720 военных. Заметим, что статистика потерь врага в живой силе приблизительна, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов очень сложно.

В частности, за сутки враг потерял: