ВСУ освободили Чугуев: оккупантам нанесли большие потери
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку об оперативной ситуации на фронтах противостояния российским захватчикам в течение суток 6 марта. В ней говорится и о том, что нашим удалось освободить Чугуев.
Этот город, напомним, расположен в Харьковской области над рекой Северский Донец. Оккупанты смогли захватить его в первые дни войны.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Ночная сводка Генштаба ВСУ о сутках 6 марта
По данным Генштаба, силы обороны Украины сражаются с врагом на Южном, Восточном и Северном направлениях.
- Из хороших новостей – во время боевых действий удалось освободить город Чугуев в Харьковской области.
- Оккупанты понесли значительные потери – как в личном составе, так и в технике.
Уничтожены командир 61 отдельной бригады российской морской пехоты подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11 отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Денис Глебов.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!