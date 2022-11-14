В освобожденной Снигиревке нашли пыточную и тела замученных жителей

В Снигиревке Николаевской области, которая только недавно была под оккупацией, нашли пыточную россиян. Там враги допрашивали местных жителей.

Об этом рассказал депутат Николаевского облсовета и глава городской военной администрации Иван Кухта в эфире "Радио НВ", передает 24 канал.

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Пыточная была расположена в районном отделении полиции, затем ее разместили в снигуровском ресторане. Местные рассказали, что неоднократно слышали крики людей, которых пытают.

Историй пыток очень много, издевательств,многих людей вывозили в Херсон, в Каховку. Сейчас обнаруживаем замученных людей, понимаем, где есть братские могилы. Историй много, и они на один манер: уничтожение, травля. Россияне говорили снегуровцам: "Николаев вот-вот падет, заберем Одессу, заберем Киев,

– рассказал Кухта.

Как оккупанты бежали из Николаева

По его словам, российские войска выехали из Снигиревки, а также из населенных пунктов Евгеньевки и Васильевки, вечером 8 ноября.

"У них было время собраться, собрать все награбленное имущество. Россияне забрали все: всю технику с коммунальных предприятий, у частного бизнеса. У частных лиц забирали легковые транспортные средства, тракторы. Страшный беспорядок, вырванные батареи и бойлеры, все, что можно было забрать с собой, все позабирали", – сказал глава военной администрации.

Освобождение Снигиревки: что известно

Напомним, о том, что украинские военные взяли под свой контроль Снигиревку, стало известно еще 10 ноября утром. В тот же день освобождение от оккупантов подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. 13 ноября стало известно, что в Снигиревке появилась мобильная связь.

Чем важна деокупация Снигиревки

Херсонский активист Владимир Молчанов отметил, что там расположено очень много складов, узловая железнодорожная станция и промзона, которую на протяжении полугода обстреливали из артиллерии. То есть оккупанты всегда несли там значительные потери запасов и постоянно были вынуждены пополнять их по дороге, ведущей из Херсона.

Снигиревка, действительно, является ключевым пунктом, в частности, была по крайней мере, и для поставки группировки, расположенной к востоку от реки Ингулец,

– заявил херсонский активист.

Он подытожил, что этот участок, действительно, очень важен.

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