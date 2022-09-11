ВСУ уже на самой границе и зашли в Казачью Лопань и Двуречную

Вооруженные Силы Украины уже на самой границе в Харьковской области. Наши военные вошли в поселок городского типа Казачья Лопань и Двуречная.

Соответствующую информацию сообщили местные власти и телеграм-каналы. Также в поселке Казачья Лопань уже подняли украинский флаг.

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Наши военные уже вошли на границу Харьковщины

Сегодня 11 сентября мы находимся в нашем родном поселке Казачья Лопань,

– рассказал городской голова Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.

Также он снял видео, как местные жители встречают украинских военных.

Украинские военные уже в Казачьей Лопане: смотрите видео

Перед этим в городе уже подняли украинское знамя. Вячеслав Задоренко сообщил, что староста Казачьей Лопани уже приступит к своим обязанностям.

"Вот героическая наша староста, которая держала достойно оборону. И вот видите сегодня утром (речь идет об 11 сентября – 24 канале) Людмила Михайловна подняла украинский флаг над нашим поселковым советом", – сообщил Вячеслав Задоренко.

В Казачьей Лопане уже наш флаг: смотрите видео

Стоит вспомнить, что в начале мая 2022 года Харьковская прокуратура заочно объявила подозрение в государственной измене старости Казачелопанского старостинского округа Людмиле Вакуленко за содействие действиям россии на временно оккупированной территории.

Однако местные жители сообщают, что это не может быть правдой. В частности, в местном телеграм-канале "Дергачи LIVE" написали:

"в сети ходят слухи, что староста поселка городского типа Казачья Лопань – коллаборантка, но это не так. Ждем официальных разъяснений";

"позже будут подробности. Людмила Вакуленко не тот человек, который "переобулся".

Наши военные уже в Двуречной

В телеграм-каналах также сообщили, что наши военные уже в поселке городского типа Двуречная и Большой Бурлук Харьковской области.

ВСУ уже в поселке городского типа Двуречная / Фото из телеграм-каналов

Стоит вспомнить, что буквально утром 11 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Харьковской области до выхода на границу осталось 50 километров.

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