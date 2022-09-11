ВСУ уже на самой границе и зашли в Казачью Лопань и Двуречную
Источник:Оперативный ВСУ
Вооруженные Силы Украины уже на самой границе в Харьковской области. Наши военные вошли в поселок городского типа Казачья Лопань и Двуречная.
Соответствующую информацию сообщили местные власти и телеграм-каналы. Также в поселке Казачья Лопань уже подняли украинский флаг.
Читайте Как мировые СМИ отреагировали на контрнаступление Украины
Наши военные уже вошли на границу Харьковщины
Сегодня 11 сентября мы находимся в нашем родном поселке Казачья Лопань,
– рассказал городской голова Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.
Также он снял видео, как местные жители встречают украинских военных.
Украинские военные уже в Казачьей Лопане: смотрите видео
Перед этим в городе уже подняли украинское знамя. Вячеслав Задоренко сообщил, что староста Казачьей Лопани уже приступит к своим обязанностям.
"Вот героическая наша староста, которая держала достойно оборону. И вот видите сегодня утром (речь идет об 11 сентября – 24 канале) Людмила Михайловна подняла украинский флаг над нашим поселковым советом", – сообщил Вячеслав Задоренко.
В Казачьей Лопане уже наш флаг: смотрите видео
Стоит вспомнить, что в начале мая 2022 года Харьковская прокуратура заочно объявила подозрение в государственной измене старости Казачелопанского старостинского округа Людмиле Вакуленко за содействие действиям россии на временно оккупированной территории.
Однако местные жители сообщают, что это не может быть правдой. В частности, в местном телеграм-канале "Дергачи LIVE" написали:
- "в сети ходят слухи, что староста поселка городского типа Казачья Лопань – коллаборантка, но это не так. Ждем официальных разъяснений";
- "позже будут подробности. Людмила Вакуленко не тот человек, который "переобулся".
Наши военные уже в Двуречной
В телеграм-каналах также сообщили, что наши военные уже в поселке городского типа Двуречная и Большой Бурлук Харьковской области.
ВСУ уже в поселке городского типа Двуречная / Фото из телеграм-каналов
Стоит вспомнить, что буквально утром 11 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Харьковской области до выхода на границу осталось 50 километров.
К теме На Харьковщине деоккупировали уже более 40 населенных пунктов
Смотрите также – ВСУ уже на границе с россией: видео