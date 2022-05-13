ВСУ уже сбили 200 российских самолетов, столько авиации Россия еще не теряла, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский вечером 13 мая обнародовал очередное обращение к украинцам. Он рассказал о ситуации и очередных успехах наших воинов на фронте.

Именно с наших малых побед президент и начал свое обращение. Ведь сегодня, 13 мая, ВСУ сбили 200-й, юбилейный военный самолет России.

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Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. А еще Россия потеряла почти 27 тысяч солдат, и многие из них молодые срочники. Россия потеряла более трех тысяч танков, бронированных боевых машин, большое количество обычных военных машин, вертолетов, беспилотников и все свои перспективы как государства,

– перечислил президент.

Также он задался риторическим вопросом о том, зачем России все эти потери. Единственный результат – это разве чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину.

Продолжительность войны не может предугадать никто

По словам президента, никто сегодня не может точно предсказать, как долго продлится эта война. Но он заверил, что делают все возможное, чтобы нашу землю удалось освободить быстро. Это приоритет.

Однако это зависит, к сожалению, не только от наших людей, которые и так выкладываются по максимуму. Это зависит от наших партнеров. От европейских стран, от стран всего свободного мира,

– подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто работает на усиление санкций против России и увеличение оборонной и финансовой поддержки для Украины. Зеленский заметил, что для стран Запада это не просто расходы, и эти деньги не о бухгалтерии. Это о будущем.

Что еще говорил Зеленский в обращении

Президент Владимир Зеленский в обращении подытожил, что на 13 мая Вооруженные Силы Украины освободили от врага всего уже 1 015 населенных пунктов. За последний день освобожденных украинских сел и городов добавилось еще 6. Зеленский подчеркнул, что о других помнят и их также освободят.

Президент обратил внимание и на циничные и бессмысленные угрозы, которые позволяет себе Россия. Она начала кровавую войну против Украины и является страной-агрессором. Но она же и имеет наглость откровенно угрожать миру тем, что в десятках государств будет голод.

Зеленский рассказал о проблеме, которая сейчас волнует всех украинцев – ситуацию с нашими воинами на "Азовстали". Украинские власти до сих пор пытаются спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших военных. В настоящее время ведутся очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии.

Обращение президента за 13 мая: смотрите видео