ВСУ уже уничтожили более 15 тысяч россиян и более 500 танков

22 марта 2022 , 11:16
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Источник:

фейсбук Генштаба ВСУ

Страна-агрессор не прекращает нападений на украинские города. Однако Вооруженные Силы Украины не отступают и продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие оккупанта.

Так, ВСУ уже уничтожили более 15 тысяч личного состава врага и более 500 танков. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Генеральным штабом ВСУ.

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Приблизительные общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03

  • личного состава  – около 15 300 человек
  • танков  – 509 единиц
  • боевых бронированных машин – 1 556 единиц
  • артиллерийских систем  – 252 единицы
  • РСЗО – 80 единиц
  • средства ПВО  – 45 единиц
  • самолетов  – 99 единиц
  • вертолетов  – 123 единицы
  • автомобильной техники  – 1 000 единиц
  • кораблей  – 3 единицы
  • цистерн с ГСМ  – 70
  • БПЛА оперативно-тактического уровня  – 35
  • специальной техники  – 15.
Отмечается, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.


Потери врага / Фото из фейсбука Генштаба ВСУ

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Автор: Марта Касіянчук