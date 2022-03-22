ВСУ уже уничтожили более 15 тысяч россиян и более 500 танков
22 марта 2022 , 11:16Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Страна-агрессор не прекращает нападений на украинские города. Однако Вооруженные Силы Украины не отступают и продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие оккупанта.
Так, ВСУ уже уничтожили более 15 тысяч личного состава врага и более 500 танков. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Генеральным штабом ВСУ.
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Приблизительные общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03
- личного состава – около 15 300 человек
- танков – 509 единиц
- боевых бронированных машин – 1 556 единиц
- артиллерийских систем – 252 единицы
- РСЗО – 80 единиц
- средства ПВО – 45 единиц
- самолетов – 99 единиц
- вертолетов – 123 единицы
- автомобильной техники – 1 000 единиц
- кораблей – 3 единицы
- цистерн с ГСМ – 70
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35
- специальной техники – 15.
Отмечается, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Потери врага / Фото из фейсбука Генштаба ВСУ
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