ВСУ уже освободили на Востоке 9 000 квадратных километров: это около 400 городов и сел

Украинские военные проводят контрнаступление на Востоке, в рамках которого деоккупировали 9000 квадратных километров. ВСУ освободили из-под оккупации около 400 населенных пунктов.

Об этом во время обращения к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал. По словам главы государства, такое количество территории удалось освободить в сентябре.

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С начала активных действий освобождено около 400 городов и сел

С начала активных действий на Востоке нашего государства в сентябре уже освобождено около 9 тысяч квадратных километров территории, около 400 населенных пунктов,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что соответствующий "ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают".

Зеленский призвал людей на оккупированных территориях продолжать в том же духе, "чтобы такой помощи становилось больше".

Передавайте нашим спецслужбам все данные о тех, кто организует и помогает проводить этот фарс с псевдореферендумами. Передавайте всю информацию о российской мобилизации, о российской армии в целом. Помогайте тем в оккупированных районах, кто в этом нуждается: пожилым людям, одиноким, семьям с детьми. Украина возвратится на всю свою землю, и мы должны сохранить там как можно больше наших людей,

– сказал президент.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Украинские военные прорвали первую линию обороны врага, после чего в августе появилась информация, что началось наступление ВСУ на Херсон. В то же время ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области, в результате которого была деоккупирована почти вся область.

В британской разведке подтвердили, что Вооруженные Силы Украины решительно наступают на город Лиман Донецкой области.

В то же время генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что до конца года ВСУ могут отбросить врага на позиции до 23 февраля. Также источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что в Херсонской области российское командование начинает подготовку оккупантов к бегству.

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