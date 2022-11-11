ВСУ в Бериславе, а в легендарной Чернобаевке – украинские флаги

ВСУ продолжают мощное контрнаступление и освобождают правобережье Херсонской области. Украинские воины вошли в город Берислав, а в легендарной Чернобаевке подняты украинские флаги.

Контрнаступление Вооруженных Сил продолжается. Над Чернобаевкой украинские флаги подняли украинские воины, сообщает 24 канал.

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Украинские воины в Бериславе

Украинские воины 11 ноября зашли в город Берислав Херсонской области – центр Бериславского района. В сети местные жители делятся фотографиями с нашими защитниками. Освобождения жители города ждали более 8 месяцев.

ВСУ в Бериславе / Фото с телеграма Сергея Стеценко

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил освобождение Берислава, опубликовав новый "ребус" с использованием всех символов, которые есть на гербе украинского города.

Ермак креативно подтвердил освобождение Берислава / Скриншот

Берислав на карте

Чернобаевка также возвращается домой

Легендарное село Чернобаевка, где украинские воины не один раз громили оккупантов, также возвращается под контроль Украины. Наши воины развернули сразу 2 флага в селе недалеко от Херсона.

В сети часто удары по оккупантам в этом селе называли целым сериалом. Так что теперь, можно сказать, это последняя серия.

ВСУ в Чернобаевке / Фото из соцсетей

Украинские воины продолжают мощное контрнаступление на Юге и возвращают украинские флаги туда, где они и должны быть. И помните – война на этом не заканчивается, ведь еще не один город и не одно село ждет наших воинов. Поэтому продолжаем поддерживать наши Вооруженные Силы – не забываем про донаты.

Заметим, что Вооруженные Силы Украины также вошли в центр города Херсон, который с первых дней полномасштабного вторжения был в российской оккупации. Кроме того, наши воины почти полностью освободили Николаевскую область и продолжают освобождение правого берега Херсонской области.

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