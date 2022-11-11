ВСУ в Бериславе, а в легендарной Чернобаевке – украинские флаги
ВСУ продолжают мощное контрнаступление и освобождают правобережье Херсонской области. Украинские воины вошли в город Берислав, а в легендарной Чернобаевке подняты украинские флаги.
Контрнаступление Вооруженных Сил продолжается. Над Чернобаевкой украинские флаги подняли украинские воины, сообщает 24 канал.
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Украинские воины в Бериславе
Украинские воины 11 ноября зашли в город Берислав Херсонской области – центр Бериславского района. В сети местные жители делятся фотографиями с нашими защитниками. Освобождения жители города ждали более 8 месяцев.
ВСУ в Бериславе / Фото с телеграма Сергея Стеценко
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил освобождение Берислава, опубликовав новый "ребус" с использованием всех символов, которые есть на гербе украинского города.
Берислав на карте
Чернобаевка также возвращается домой
Легендарное село Чернобаевка, где украинские воины не один раз громили оккупантов, также возвращается под контроль Украины. Наши воины развернули сразу 2 флага в селе недалеко от Херсона.
В сети часто удары по оккупантам в этом селе называли целым сериалом. Так что теперь, можно сказать, это последняя серия.
Работаем, ждем и верим в наших воинов!
Заметим, что Вооруженные Силы Украины также вошли в центр города Херсон, который с первых дней полномасштабного вторжения был в российской оккупации. Кроме того, наши воины почти полностью освободили Николаевскую область и продолжают освобождение правого берега Херсонской области.