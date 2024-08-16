Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что в Кремле выбрали тактику сокрытия проблемы. Население пытаются убедить, что все якобы происходит по плану.

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Как в России реагируют на Курскую операцию

Российский диктатор изо всех сил пытается скрыть проблемы. К тому же впервые за время полномасштабной войны именно Россия инициировала проведение переговоров по обмену пленными.

Когда Путин провел совещание с силовиками, то отметил, что оно якобы "очередное". Таким образом хотел показать будто ничего не произошло и все идёт по обычному сценарию.

Не только Путин ведет себя так якобы ничего не произошло. Министр обороны России Андрей Белоусов до сих пор не сказал ни слова о событиях на Курщине. Хотя война там продолжается уже 10 дней,

– отметил Шейтельман.

Сначала Белоусов присутствовал на всех заседаниях, затем выступил на военном форуме, где предоставил лишь теоретический доклад о ходе боевых действий. На следующий день встретился с представителями оборонных ведомств Нигерии и Буркина-Фасо, и только после этого заговорил о защите, но не Курской, а Белгородской области.

Кажется, что они специально все это замалчивают, чтобы ничем не тревожить народ. Теперь вопрос в том, что делается с военной точки зрения. Предполагают, что Путин приказал вообще ничего не перебрасывать на Курщину, потому что главное его направление Донбасс,

– добавил политтехнолог.

Поэтому сейчас все выглядит так, что россияне отдали предпочтение наступлению на Покровск, а не защите своей территории.