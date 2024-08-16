Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що у Кремлі обрали тактику приховування проблеми. Населення намагаються переконати, що все нібито відбувається за планом.

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Як у Росії реагують на Курську операцію

Російський диктатор з усіх сил намагається приховати проблеми. До того ж вперше за час повномасштабної війни саме Росія ініціювала проведення переговорів щодо обміну полоненими.

Коли Путін провів нараду з силовиками, то наголосив, що вона нібито "чергова". У такий спосіб хотів показати буцімто нічого не сталося і все відбувається за звичним сценарієм.

Не тільки Путін поводиться так нібито нічого не сталося. Міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов досі не сказав ні слова про події на Курщині. Хоча війна там триває вже 10 днів,

– зауважив Шейтельман.

Спершу Бєлоусов був присутній на всіх засіданнях, потім виступив на військовому форумі, де надав лише теоретичну доповідь про перебіг бойових дій. Наступного дня зустрівся з представниками оборонних відомств Нігерії та Буркіна-Фасо, і лише після цього заговорив про захист, але не Курської, а Бєлгородської області.

Здається, що вони спеціально все це замовчують, щоб нічим не тривожити народ. Тепер питання в тому, що робиться з воєнного погляду. Припускають, що Путін наказав взагалі нічого не перекидати на Курщину, бо головний його напрямок Донбас,

– додав політтехнолог.

Тому наразі все виглядає так, що росіяни віддали перевагу наступу на Покровськ, а не захисті своєї території.