В таком случае целью Украины может быть оттягивание ресурсов. Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что для окончательного понимания надо обладать большим объемом информации.

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Какие цели Курской операции

Для Украины может быть важно, чтобы Россия перебросила на Курщину большое количество ресурсов с фронта. Особенно со стратегических направлений. На это можно надеяться, но понятно, что Владимира Путина к этому никто не заставит.

При планировании таких масштабных операций всегда ставят задачу минимум. Если она предусматривала, что россияне перебросят войска с Покровского направления, то это было ошибкой,

– подчеркнул военный обозреватель.

Однако, если на это только надеялись, но не относили к задаче минимум, тогда все легитимно. Далее можно исходить из того, что задача минимум на определенном этапе выполнена. Если дальнейшее эффективное удержание территории требует больших ресурсов, чем сам прорыв, тогда есть несколько вариантов.

Первый – Россия не забирает войска, а только Украина перебрасывает свои важные силы. Бои на Курщине становятся позиционными. Сомневаюсь, что такой вариант подходит,

– отметил Давид Шарп.

Второй вариант предполагает то, что Россия действительно забирает войска с Востока, ситуация возле Покровска стабилизируется, тогда можно думать, продолжать ли активные бои на Курщине.

Еще одна теоретически возможная цель – это желание удержать Курскую область, но не долго. Например, только до момента переговоров, чтобы иметь преимущество. Однако если переговоры не предусмотрены в ближайшем будущем, тогда содержание территорий не является таким выгодным.

Цели, которые я перечислил, имеют стратегический характер и важны. Но возникают вопросы, действительно ли их можно достичь. Очевидно, что игра очень рискованная и сомнительная,

– подытожил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.