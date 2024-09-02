У такому випадку ціллю України може бути відтягування ресурсів. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що для остаточного розуміння треба володіти більшим обсягом інформації.

До теми Чи виправдала очікування Курська операція: відповідь Зеленського

Які цілі Курської операції

Для України може бути важливо, щоб Росія перекинула на Курщину велику кількість ресурсів з фронту. Особливо зі стратегічних напрямків. На це можна сподіватися, але зрозуміло, що Владіміра Путіна до цього ніхто не змусить.

При плануванні таких масштабних операцій завжди ставлять завдання мінімум. Якщо воно передбачало, що росіяни перекинуть війська з Покровського напрямку, то це було помилкою,

– підкреслив військовий оглядач.

Однак, якщо на це лише сподівалися, але не відносили до завдання мінімум, тоді все легітимно. Далі можна виходити з того, що завдання мінімум на певному етапі виконане. Якщо подальше ефективне утримання території потребує більших ресурсів, ніж сам прорив, тоді є кілька варіантів.

Перший – Росія не забирає війська, а лише Україна перекидає свої важливі сили. Бої на Курщині стають позиційними. Маю сумніви, що такий варіант підходить,

– зауважив Давид Шарп.

Другий варіант передбачає те, що Росія справді забирає війська зі Сходу, ситуація біля Покровська стабілізується, тоді можна думати, чи продовжувати активні бої на Курщині.

Ще одна теоретично можлива ціль – це бажання втримати Курську область, але не довго. Наприклад, лише до моменту переговорів, щоб мати перевагу. Проте якщо переговори не передбачені у найближчому майбутньому, тоді утримання територій не є таким вигідним.

Цілі, які я перерахував, мають стратегічний характер і є важливими. Але виникають питання, чи справді їх можна досягти. Очевидно, що гра дуже ризикована та сумнівна,

– підсумував військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.