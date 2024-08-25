Кого Путин обвиняет в событиях на Курщине: диктатор сделал показательный шаг

Владимир Путин, похоже, не планирует отправлять подготовленных и боеспособных военных в Курскую область. Он решил поручить защиту Курщины другим людям.

Хотя шаг диктатора не имеет военной логики, однако хорошо показывает, кому тот может доверять. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Кого Путин обвиняет в провалах на Курщине

Владимир Путин сказал, что ответственность за "ситуацию", то есть операцию, ВСУ в Курской области лежит на силовых структурах. Мол, именно они должны были дать отпор украинским военным, которые держат под контролем уже 1263 квадратных километров и 93 населенных пунктов.

К слову, перед тем Путин вообще молчал о событиях на Курщине и даже совершил несколько визитов, делая вид, что на границе России ничего не происходит.

В Курской области вели режим контртеррористической операции (КТО). По закону в этом случае всем руководит ФСБ. Это очередная демонстрация того, что Путин как доверял своим ФСБшникам-чекистам, так и доверяет. В кризисных ситуациях он обращается к ним, не ожидая ничего от министерства обороны,

– отметил Игорь Эйдман.

В то же время это довольно странный ход со стороны российского диктатора. Ведь ВСУ проводят масштабную военную операцию в Курской области, а противодействовать им должны люди, которые не имеют боевого опыта и вообще не причастны к военному делу.

"Кадыровцы уже сбежали. Думаю, за ними убегут и ФСБшники", – добавил Эйдман.