Лечились в Луганской области, когда туда зашел враг: подробности о спасенных из оккупации десантниках

Военно-морские силы вместе с украинской разведкой провели уникальную спецоперацию и спасли из оккупации двух украинских десантников. Более полутора лет бойцы считались пропавшими без вести.

Как оказалось, десантники в начале полномасштабного вторжения получили серьезные ранения и оказались в оккупации. В ГУР МО и Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали подробности о спасенных защитниках, передает 24 Канал.

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Проходили лечение и оказались в оккупации

Двое воинов десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины 1993 и 1997 годов рождения получили ранения в начале полномасштабного вторжения России. Защитники проходили лечение в городе Луганской области, но населенный пункт оказался под оккупацией. Более полутора лет десантники считались пропавшими без вести.

Об их судьбе стало известно несколько недель назад из оперативных источников управления разведки военно-морских сил ВСУ. Тогда ГУР МО вместе с ВМС разработали план эвакуации десантников. В спецоперацию также привлекли десантно-штурмовые войска, которые обеспечили огненное прикрытие при выходе группы.

28 сентября Герои успешно вернулись через линию фронта. По их словам, все это время им помогали жители временно оккупированной части Луганской области. Оба десантника проходят процедуры реабилитации и реинтеграции.

Как "Ангелы" спасали десантников

В ВМС сообщили, что десантники успешно скрывались с начала полномасштабного вторжения. Когда разведка получила данные об их местонахождении, было принято решение о спасении бойцов.

Выполнить спецоперацию поручили спецподразделения Военно-морских сил "Ангелы". Благодаря быстрым действиям, детальному плану эвакуации и огневому прикрытию, украинских десантников удалось спасти из оккупации.

Благодаря общим усилиям на днях двух военнослужащих, которые более полутора лет находились на оккупированной территории, удалось вывести и на подконтрольную Украине территорию.

– сообщили в Военно-морских силах.

В ВМС также подчеркнули, что каждая жизнь важна, поэтому Украина постоянно работает над тем, чтобы каждый Герой вернулся домой.