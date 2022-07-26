ВСУ, вероятно, ударили по Антоновскому мосту: в соцсетях пишут о значительных повреждениях
26 июля 2022 , 23:31Читати новину українською
Вооруженные Силы Украины, вероятно, 26 июля нанесли удар по Антоновскому мосту возле оккупированного Херсона. Сообщается, что есть значительные повреждения у важной для россиян переправы.
Об этом стало известно под конец дня. Пока официально информацию об ударе не подтверждали.
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Сначала был звук прилетающей ракеты. Потом били пушки у моста. Похоже на ПВО россиян. Затем был прилет этой ракеты. Похоже, что приземлилась, а не в воздухе взорвалась,
– написали местные жители.