ВСУ вошли в Роботине, – Минобороны

Украинские военные зашли в Роботино в Запорожской области. В то же время россияне продолжают обстреливать Роботино.

В Минобороны рассказали, что воины 47 бригады, которая с боем вошла в село Роботино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП "Брэдли". Сообщается, что наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.

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Украинские бойцы организовали эвакуацию мирных жителей

"В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии. Продолжаются бои", – добавила заместитель министра обороны Анна Маляр.